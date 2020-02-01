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توك شو

نائب البنك العربي الأفريقي يكشف تفاصيل مبادرة "العمل شرف "..فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 02:19 م
الدكتور تامر ممتاز
الدكتور تامر ممتاز نائب مددير البنك العربي الأفريقي وصاحب م
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قسم التوك شو

قال الدكتور تامر ممتاز نائب مدير البنك العربي الأفريقي وصاحب مبادرة "العمل شرف"، إن سبب إنشاء مبادرة العمل شرف هو عدم تأثر الناس بالبرامج التلفزيونية الخاصة بالاقتصاد والإدارة؛ لافتا إلى أن هناك من يخجل من العمل بوظائف بسيطة.

أضاف تامر ممتاز خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد " المذاع على فضائية " 10 تي في " ، أن من خلال تجربة ميدانية أجراها فى  الشارع المصري وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأ الشعب في احترام عمله؛ مشيرا إلى أن مصر كانت تمتلك مشكلة كبيرة وهي قدسية العمل وهي الوصل الي الشكل الظاهري فقط.


وقال صاحب  مبادرة " العمل شرف " أن العمل بشرف ليس عيب علي المواطن بل افتخار وعزة بإجتهاده ، مضيفا أن هناك من يعانون من مغالاة الأسعار دون العمل وليس فقط مطالبة الدولة بتخفيض الأسعار .


كما أشار  ممتاز، إلى  أن الدولة تأخذ سياسات نقدية ومصرفية ليس لها علاقة بارتفاع الأسعار ، لافتا إلى أن الأصل هو الإنتاج والذي يأتي عن طريق العمل بشرف.


وقال: إن من أسعد لحظات الحياة هي مساعدة العمال في مهام عملهم، مشيرا الى ان  إسعاد النفس يأتي عن طريق إسعاد الغير  بدون مقابل مادي وله الأجر عند الله تعالى .

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