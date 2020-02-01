بقيمة 2.72 مليار دولار.. أرباح سامسونج للإلكترونيات تتراجع في الربع الأخير

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات تراجع صافى أرباحها إلى 4.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2019، مقارنة بـ 7.12 مليار دولار فى الربع المماثل من عام 2018، بانخفاض قدره 2.72 مليار دولار.





وذكرت وكالة "يونهاب" أن صافي أرباح سامسونج للربع الرابع فى 2019 تراجع بنسبة 38.2% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث أثر التباطؤ الممتد في قطاع شرائح الذاكرة على النتيجة النهائية.





وتراجعت أرباح التشغيل بنسبة 33.7% على أساس سنوي إلى 7.16 تريليون وون في الربع الرابع.





ومع ذلك، ارتفعت المبيعات بنسبة 1.05% إلى 59.88 تريليون وون خلال الفترة المذكورة.





وكانت الأرقام متوافقة مع دليل الأرباح الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر.





وبالنسبة لعام 2019، سجلت شركة سامسونج دخلًا صافيًا قدره 21.74 تريليون وون، بانخفاض 51% عن العام الذي سبقه، حيث أدى التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي أشعله التوتر التجاري الى انتهاء طفرة استمرت عامين في سوق شرائح الذاكرة.





وبلغت الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج في عام 2019م 27.76 تريليون وون، مسجلة انخفاضًا بنسبة 52.8% على أساس سنوي، وهو أدنى معدل منذ عام 2015، عندما كان الرقم المقابل 26.4 تريليون وون.





وبلغت أرباحها 230.4 تريليون وون في العام الماضي، بانخفاض 5.5% عن عام 2018، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2016.





وسجلت إيرادات قسم أشباه الموصلات 16.79 تريليون وون في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، بانخفاض 10.4% على أساس سنوي.





وبلغت أرباح التشغيل من أعمال أشباه الموصلات 3.45 تريليون وون، بانخفاض قدره 55% خلال الفترة المذكورة.





وقالت سامسونج: "أعمال الذاكرة سجلت انخفاضا في الأرباح مع استمرار أسعار دي رام (DRAM) في اتجاهها الهبوطي رغم ارتفاع الشحنات".



