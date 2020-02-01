بقيمة 6.4 مليون دولار.. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبرم اتفاقا مع بنك لتمويل الزراعة بأثيوبيا

وقعت الوكالة الأمريكية للتنمية بالأحرف الأولى على اتفاق قيمته 6.4 مليون دولار أمريكي مع بنك "أواش" التجاري الاثيوبي لتمويل الشركات الزراعية التى تسهم انشطتها بحوالى 34 % من اجمالى الناتج المحلي لاثيوبيا.





وقال اتو تسيهاري شيفرو المدير التنفيذى لبنك أواش التجارى الاثيوبي :"إن هذا الاتفاق الجديد من شأنه تعزيز قدرة البنك على توفير قروض للشركات متوسطة وصغيرة الحجم العاملة فى مجال الزراعة".





وتأمل الوكالة الأمريكية للتنمية فى توفير التمويل اللازم لشركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الزراعة فى اثيوبيا عن طريق هيئة الائتمانات الانمائية علما بان الوكالة كانت قد انشأت هذه الهيئة لضمان توفير القروض لشركات القطاع الخاص العاملة فى البلاد.



