رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان.. وزير قطاع الأعمال يعلن خطة متكاملة للتحديث بقيمة مليار جنيه.. والانتهاء من إنشاء وتشغيل أول المحالج المطورة بالفيوم

وزير قطاع الأعمال:

البدء فى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان لتحسين قدراتها وكفاءتها

الخطة تقوم على دمج 9 شركات تابعة تعمل فى مجال حليج وتجارة وتصدير الأقطان

تطوير وتحديث محالج الأقطانيصل تكلفته إلى مليار جنيه

جار استكمال الخطة بتحديث وتطوير محلجى الزقازيق وكفر الدوار

مشروع تطوير محلج الفيوم تم تنفيذه على مرحلتين بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 250 مليون جنيه

مدبولي يشيد بنجاح مشروع تطوير محلج الفيوم ويوجه بالانتهاء من تحديث وتطوير باقى المحالج





تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، حول الجهود المبذولة من قبل الوزارة فى بشأن تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات الوزارة.





وفى مستهل التقرير، أكد وزير قطاع الأعمال أنه تم البدء فى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان، وصولًا لتحسين قدراتها وكفاءتها إلى جانب الاهتمام بجودة القطن المحلوج (الشعر)، وذلك بقيمة تقديرية تصل إلى نحو مليار جنيه، موضحًا أن الخطة تقوم على دمج 9 شركات تابعة تعمل فى مجال حليج وتجارة وتصدير الأقطان لتصبح شركة واحدة، وذلك بحلول 30/6/2020.





وقال وزير قطاع الأعمال خلال التقرير إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الدمج والوصول بعدد الشركات إلى 4 شركات تمهيدًا لدمجها فى شركة واحدة كما هو مخطط، وبحيث تصبح هذه الشركة كيانا قويا وقادرة على المنافسة، وذلك من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة فى صناعة حلج الأقطان.





وأضاف أن خطة تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان، تتضمن تخفيض عدد المحالج الحالية والتى يصل عددها إلى 25 محلجًا، لتصبح 11 محلجًا جديدًا فقط، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 3 أضعاف الطاقة الحالية، حيث من المقرر أن تتمكن المحالج الجديدة من حليج كمية 4.4 مليون قنطار/سنة بدلًا من 1.5 مليون قنطار/سنة للمحالج القديمة القائمة حاليًا.





وتناول التقرير الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول المحالج المطورة، و ذلك بمحافظة الفيوم، وجار استكمال الخطة والبدء فى أعمال تحديث وتطوير محلج الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومحلج كفر الدوار بمحافظة البحيرة خلال العام الحالى.





وأوضح وزير قطاع الأعمال أن مشروع تطوير محلج الفيوم تم تنفيذه على مرحلتين، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 250 مليون جنيه، وتم الانتهاء من إجراء التجارب للماكينات والمعدات المستوردة من الهند على القطن المصرى بنجاح سواء للأقطان الطويلة (قبلى) أوالطويلة (بحرى)، حيث أثبتت كفاءة فى التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصرى، وإنتاج بالات قطن خالية تمامًا من الشوائب، كما أشار الوزير إلى أن المحلج يعمل حاليًا على حلج أقطان "جيزة 95" المشتراة من المزارعين فى الموسم الحالى 2019/2020، وفقا لمنظومة تجارة القطن الجديدة، والتى تم تطبيقها فى محافظتى الفيوم وبنى سويف.





من جانبه، ثمن الدكتور مصطفى مدبولى الجهود المبذولة من قبل الوزارة فى شأن تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان، مشيدا بنجاح مشروع تطوير محلج الفيوم، مؤكدا ضرورة الانتهاء من تحديث وتطوير باقى المحالج.



