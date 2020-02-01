980 شابا سجلوا في مبادرتي المجلس الاستشاري والتأهيل والتمكين للشباب .. وآخر موعد للتسجيل 7 فبراير الحالي

أعلنت محافظة بني سويف أن عدد الشباب الذي قاموا بالتسجيل وملء الاستمارة في مبادرتي المجلس الاستشاري للشباب وتأهيل وتمكين الشباب بلغ 980 "وذلك بعد مرور 4 أيام "،وذلك بواقع (686 للمجلس الاستشاري ، و294 تلتأهيل والتمكين ) فيما يستمر فتح الباب أمام الشباب الراغبين في التسجيل حتى السابع من الشهر الجاري ، وذلك من خلال الرابطين التاليين أدناه :





https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbb0ZTZXZumH85dotpiQoHChFkNRNgMipANg8837cPesiy4Q/viewform?usp=sf_link





رابط استمارة الاشتراك في المجلس الاستشاري.









https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHjwKY9USmoLBXvVjxNnePsp0wX2C6VahC-zehK9gXOedXhg/viewform?usp=sf_link





رابط الاشتراك في مبادرة تأهيل وتمكين الشباب.





تجدر الاشارة إلى أنه قد أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المبادرتين خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 27 يناير الماضي ، وأن أخر موعد للتسجيل يوم 7 فبراير الحالي ،حيث سيتم من خلال لجنة مختصة الاختيار من بين المتقدمين عبر استمارات التجسيل المنشورة عبر الانترنت على الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف.





وتأتي هذه المبادرات النوعية التي يتبناها الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف في مجال التمكين الفعلي للشباب،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،والتي تترجمها الحكومة تحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ،وفقًا لرؤية مصر للتنمية 2030 ،مشيرا إلى أن هذه التجربة خطوة جادة نحو الاستفادة من المبادرات الرئاسية الرائدة المنفذة على مدار أكثر من 4 سنوات .





تسجيل وملء الاستمارة في مبادرتي المجلس الاستشاري للشباب وتأهيل وتمكين الشباب قد بلغ 980 "وذلك بعد مرور 4 أيام "،وذلك بواقع (686 للمجلس الاستشاري ، و294 تلتأهيل والتمكين ) فيما يستمر فتح الباب أمام الشباب الراغبين في التسجيل حتى السابع من الشهر الجاري ، وذلك من خلال الرابطين التاليين أدناه :





https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbb0ZTZXZumH85dotpiQoHChFkNRNgMipANg8837cPesiy4Q/viewform?usp=sf_link





رابط استمارة الاشتراك في المجلس الاستشاري.









https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHjwKY9USmoLBXvVjxNnePsp0wX2C6VahC-zehK9gXOedXhg/viewform?usp=sf_link





رابط الاشتراك في مبادرة تأهيل وتمكين الشباب.





تجدر الاشارة إلى أنه قد أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المبادرتين خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 27 يناير الماضي ، وأن أخر موعد للتسجيل يوم 7 فبراير الحالي ،حيث سيتم من خلال لجنة مختصة الاختيار من بين المتقدمين عبر استمارات التجسيل المنشورة عبر الانترنت على الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف.





وتأتي هذه المبادرات النوعية التي يتبناها الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف في مجال التمكين الفعلي للشباب،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،والتي تترجمها الحكومة تحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ،وفقًا لرؤية مصر للتنمية 2030 ،مشيرا إلى أن هذه التجربة خطوة جادة نحو الاستفادة من المبادرات الرئاسية الرائدة المنفذة على مدار أكثر من 4 سنوات .



