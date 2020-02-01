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محافظات

استقبال 247 ألفا و838 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ببني سويف

السبت 01/فبراير/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تم استقبال 247 ألفا و838 سيدة وفتاة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن المرحلة الثانية، والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف.

وتستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة، ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.

وأكد محافظ بني سويف انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت "7 ديسمبر الماضي" في 144 وحدة صحية بمختلف مراكز المحافظة، والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة، ويشرف على تنفيذها 147 فريقا طبيا مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات، حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

كما أشار المحافظ إلى متابعته المستمرة لسير العمل في المبادرة، والتي تشهد إقبالا متزايدا على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، حيث وصل إجمالي عدد السيدات المستفيدات إلى 247838 سيدة وفتاة، منذ انطلاق المبادرة وحتى الخميس الماضي، وذلك بواقع: 28535 بالواسطى، و30863 في ناصر، و43800 في بني سويف، و32742 في إهناسيا، و46788 في ببا، و47476 بالفشن، و17634 في سمسطا.

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