وزيرا البيئة والشباب ومحافظ الفيوم يفتتحون مشروع الدراجات التشاركية.. فيديو

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين صلاح وزير البيئة والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور أحمد جابر شديد محافظ الفيوم المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية Bike sharing





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حضر الافتتاح نواب ومستشار رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد كبير من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة .

يأتي الافتتاح على خلفية أسبوع فتيات الجامعات الخامس الذي تستضيفه جامعة الفيوم للمرة الأولى ، ضمن مشروع استدامة النقل في مصر لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعية، وذلك بجامعة الفيوم من محطة كلية الخدمة الاجتماعية، لافتًا الى انشاء 8 محطات لانتظار الدراجات كمرحلة أولى، منها 5 محطات بالكليات، و3 محطات بالمدينة الجامعية للطالبات.