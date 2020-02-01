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فن

أحلى أيام.. شاهد تامر حسني يعيد ذكرياته مع جمهور المغرب بهذه الطريقة

السبت 01/فبراير/2020 - 03:59 م
تامر حسني
تامر حسني
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قسم الفن
أعاد الفنان تامر حسني ذكرياته مع جمهوره في المغرب على طريقته الخاصة ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية “story”، أثناء استقبال الجمهور له في مطار "مراكش" عام 2014.

وظهر تامر حسني في الفيديو وسط عدد كبير من الجمهور لالتقاط الصور التذكرية معهم.

وعلق "تامر" على الفيديو قائلا: "احلي ايام مع حبايب قلبي الجماهير العظيمة بالمغرب وحشتوني بزاف والله من قلبي".

ومن ناحية أخرى حققت أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني 50 مليونا و978 ألفا، مقتربة من 51 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب" في 20 ديسمبر الماضي. 

أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني، من فيلمه الجديد "الفلوس"، الذي تم عرضه بالسينما، 25 من ديسمبر، ضمن موسم رأس السنة. 

وتقول كلمات الأغنية: "حلو المكان .. يا صحاب زمان .. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان .. متجمعين ومنورين .. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان .. هنقضي يوم .. ضحك وهزار ..ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش .. عندي الحساب .. وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا .. والليلة نفرح كلنا .. مش طالبة حزن ولا ثانية .. ولا هم يدخل وسطنا".

أغنية "حلو المكان" كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وميكساچ عبد الرحمن شوقي، وماستر أمير محروس.

فيلم الفلوس "بطولة تامر حسني بجانب زينة، وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين.
أحلى أيام.. شاهد تامر حسني يعيد ذكرياته مع جمهور المغرب بهذه الطريقة
أحلى أيام.. شاهد تامر حسني يعيد ذكرياته مع جمهور المغرب بهذه الطريقة
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