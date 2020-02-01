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محافظات

محافظة القاهرة تعقد ندوة لريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد والاستثمار للشباب

السبت 01/فبراير/2020 - 02:18 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
تعقد محافظة القاهرة برعاية اللواء خالد عبدالعال المحافظ، ندوة بعنوان "ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد والاستثمار للشباب"، غدًا الأحد بديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ القاهرة أن الندوة تأتى في إطار اهتمام المحافظة بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة، مشيرًا إلى أن العديد من أساتذة الجامعات في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة سيشاركون فى الندوة لنقل خبراتهم للشباب .

وأضاف محافظ القاهرة أن الندوة ستناقش مفهوم ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال للمشروعات الصغيرة مع التركيز على ابراز دور المشروعات الصغيرة فى دعم الاقتصاد وتوضيح دور جهاز المشروعات الصغيرة فى دعم مشاريع الشباب وحجم التمويل الذى تقدمه وطرق الحصول عليه .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الندوة ستستعرض دور المحافظة فى تنمية وتشجيع البرامج التدريبية المؤهلة لسوق العمل مع عرض نماذج لمشروعات ناجحة لتكون محفزًا للشباب على الاقتداء بها .

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