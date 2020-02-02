القابضة للكهرباء: استكمال تشغيل عدد من المحطات الجديدة على رأسها محطة حلوان

قال المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إنه سيتم خلال الفترة القادمة استكمال تشغيل عددا من المحطات الجديدة ، في مقدمتها استكمال تشغيل محطة كهرباء جنوب حلوان بقدرة 1950 ميجاوات.
وتصل تكلفة محطة جنوب حلوان إلى 15 مليار جنيه، ويشارك فى تمويلها البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار، والبنك الإسلامى للتنمية بـ450 مليون دولار، والصندوق العربى للإنماء بـ55 مليون دينار، والصندوق الكويتى بـ30 مليون دينار، بالإضافة لبنك التنمية الإفريقى بنحو 90 مليون دولار، بجانب المكون المحلى للشركة، وتبلغ قدرة المحطة 1950 ميجاوات.
ويتكون المشروع من 3 غلايات من النوع ذات الضغوط فوق الحرجة وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى، والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى 3 توربينات بخارية، قدرة كل منها 650 ميجاوات، وسيتم ربطها بالشبكة الكهربائية بجهد 500 كيلو فولت
كما سيتم افتتاح محطة غرب القاهرة وأسيوط إلى جانب بعض الوحدات البخارية في محطات التوليد وتنفيذ برنامج لتقليل استهلاك الوقود والحد من انبعاث ثانى اكسيد الكربون ،
وأضح الدسوقى أنه سيتم استكمال تنفيذ 18 محطة محولات على الجهود الفائقة جهد 500 كيلوفولت وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتى عام 2014