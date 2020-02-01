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فن

أحمد حاتم يثير الجدل بسبب تأجيره مجموعة من الأطفال.. لهذا السبب

السبت 01/فبراير/2020 - 03:58 م
احمد حاتم
احمد حاتم
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قسم الفن
نشر الفنان أحمد حاتم صورة برفقة مجموعة من الأطفال على حسابه الشخصي عبر موقع "instgram" من خلال خاصية "story".

وعلق أحمد حاتم على الصورة قائلا: "أجرت عيال عشان أتصور بيهم".

ويقوم حاليا أحمد حاتم بالتحضير إلى الجزء الثانى من فيلم "الهرم الرابع" مع المنتج سيف عريبى.

وكان الجزء الأول من الفيلم من إخراج بيتر ميمي وبطولة أحمد حاتم وميرهان حسين وتارا عماد، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، عن عالم القرصنة الإلكترونية وخباياه، بما ارتبط به من عمليات عديدة ومتباينة، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات الفنية المختلفة وغيرها، وذلك من خلال يوسف أحمد حاتم طالب الهندسة الماهر الذي يقوم بعمليات قرصنة تثير الكثير من اللغط.

أحمد حاتم يثير الجدل بسبب تأجيره مجموعة من الأطفال.. لهذا السبب
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