بسبب وزنها تخلى زوجها عنها.. خسرت 50 كيلو وأصبحت من مشاهير إنستجرام

عانت كاثرين مورين من البدانة منذ الصغر، فقد كانت طفلة كسولة ومحبة لتناول الطعام والوجبات الجاهزة أثناء فترة الدراسة، إلا أن أسلوب حياتها قضى على حياتها العاطفية ومنعها من تكوين أسرة، حسب ما ذكرت.











وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة كاثرين البالغة من العمر 27 عاما، منذ 4 أعوام كانت تفكر في الانتحار وإنهاء حياتها بعد أن تخلى عنها زوجها بسبب سمنتها، فقد علم أنها لن تتمكن من الإنجاب بسبب وزنها الزائد وإصابتها بالتكيسات على المبايض التي ستمنعها في المستقبل من الإنجاب.









شاركت السيدة كاثرين صورتين لها على "فيس بوك" وكتبت: "منذ 4 أعوام فقط كنت أريد أن أنهي حياتي، إلا أنني قررت أن أضع نقطة فاصلة وأبدأ في حمية غذائية وأخسر وزني وأغير نمط حياتي وأبرهن للجميع أنني قوية".





خسرت في أول عام 20 كيلو جراما، ومن ثم بدأت كاثرين التحمس للوصول إلى الوزن المثالي، وبالفعل تمكنت خلال 4 أعوام من إنقاص 50 كيلو من وزنها وتغيرت حياتها تماما وتمكنت من علاج مشاكل الرحم وأصبحت قادرة على الإنجاب.







وذكرت كاثرين أنها بعد وصولها للوزن المثالي، لم تعد تفكر في أمر العودة إلى زوجها الذي تركها في البداية بسبب سمنتها، وبدأت تفكر فيما هو أبعد وبالفعل تمكنت من أن تصبح من مشاهير "إنستجرام"، خاصة بعد أن أصبحت قوامها ممشوقا ومهتمة بأناقتها وبشرتها.