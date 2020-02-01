برلماني: الدولة لديها الإرادة الحقيقية لإعادة فتح المصانع المغلقة مرة أخرى

قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن الدولة لديها الإرادة الحقيقية لإعادة فتح المصانع المغلقة مرة اخرى ، مشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال سبق وأن أعلنت أن هناك مصانع مغلقة من الممكن إعادة فتحها مرة أخرى، وهناك مصانع ماتت.
وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المصانع التى لديها القدرة على العودة مرة اخرى، ستقوم الدولة بتمويلها لإعادة فتحها مرة اخرى ، أما المصانع التى تحللت فلن تكون هناك أى جدوى لتمويلها.
وطالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة التركيز على النهوض بصناعة الأثاث فى دمياط ، بحيث يكون هناك نوعية كبيرة فيها ، خاصة وأننا لدينا مدينة الأثاث الجديدة فى دمياط.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استأنف سلسلة لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، بلقاء نواب محافظة دمياط، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.
واستعرض نواب دمياط المشكلات التي تواجه المحافظة من رصف والأوضاع الصحية و الصناعية.
وفي الوقت نفسه، قدم النواب عدة مقترحات من جانبهم لرئيس الوزراء للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة.
وعقب استماعه لكافة الموضوعات التي طرحها نواب محافظة دمياط، ومقترحاتهم قال رئيس الوزراء إنه فيما يتعلق بملف مصنع الغزل والنسيج بالمحافظة، فإنه يأتي ضمن مشروعات التطوير الخاصة بشركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، والتى ينفذها حاليا وزير قطاع الأعمال العام وطالب بعرض موقف مصنع دمياط عليه في أقرب وقت.
وفي ذات الوقت، كلّف رئيس الوزراء وزير التموين والتجارة الداخلية بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء، فيما يخص موقف وحالة مصنع إدفينا بدمياط.