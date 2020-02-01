عضو قانوني: انتهاء المهلة المحددة للرئيس العراقي دون اختيار رئيس للحكومة.. فيديو

قال هاشم الشماع، عضو مركز العراق للتنمية القانونية، إن العراق تترقب حكومة جديدة منذ أن تقدمت حكومة عادل عبد المهدي استقالتها، ولكن لم يحدث ذلك نتيجة لاختراق الدستور أكثر من مرة، مشيرا إلى أن كل الأسماء التي طرحت الفترة السابقة فيما يخص الرئيس الحكومي ليس لها أساس من الصحة، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على رئيس للحكومة.





وأفاد هاشم الشماع، أثناء مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، بأن الرئيس العراقي سيماطل كثيرا هذه الفترة لعدم وجود رئيس للحكومة متفق عليه بالرغم من انتهاء المهلة المحددة له.



وأوضح عضو مركز العراق للتنمية القانونية، ان الرئيس العراقي يتحمل مسؤولية خرق الدستور مرتين، أولهم لعدم تطبيقه المادة 76 من دستور العراق والتى تنص باحترام حق الأغلبية واختياراتهم، بالإضافة إلى تعطيله المادة 81 التي تنص على أن ينوب رئيس الجمهورية محل رئيس الحكومة.







وأكد هاشم الشماع، أن الرئيس العراقي هو المسؤول عن تنفيذ مواد الدستور، لذا يحمل رئيس الجمهورية خرق الدستور مرتين، بالإضافة الى خرق القضاء ومجلس النواب للدستور أيضا.





وأشار هاشم الشماع، إلى أن هناك العديد من القوى السياسية خرقت القانون أكثر من مرة، موضحا أن هناك البعض منهم هدد الرئيس العراقي بسحب الثقة منه ونفيه خارج البلاد في حين استقالته.

