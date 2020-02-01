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الساحرة الشريرة.. سيدة تمتلك 31 أصبعا تلتزم منزلها منذ 63 عامًا

السبت 01/فبراير/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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نهى حمدي
سنوات تختبئ فيها خلف جدران منزلها تخشى الخروج فتلمحها عين متنمر يجرح قلبها أكثر، 63 عاما تختبئ أكثر وأكثر قدر ما تشاء هاربًة من النظرات والهمسات الساخرة من هيئتها التي خلقت بها ولقبها الذي أطلقه أهل القرية عليها "الساحرة الشريرة". 

"كوماري ناياك" سيدة هندية تبلغ من العمر 63 عامًا ولدت بـ 31 من أصابع اليدين والقدمين أمضت حياتها كلها مختبئة في المنزل بعد أن وصفها جيرانها بالساحرة.

"ناياك" مصابة بداء الأصابع وهي حالة شائعة عند الولادة، حيث يكون لدى الشخص أصابع إضافية، بحس بما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية. 

بـ 19 إصبعا بالقدم و12 إصبعا باليد، دخلت "ناياك" موسوعة جينيس للأرقام القياسية للحصول على أكبر عدد من الأصابع في العالم.

ذلك المرض الذي يصيب القلائل جعل "ناياك" تعيش حياة بائسة، فتقول: "حالتي هذه ابتليت بها طوال حياتها، فأنا مجبرة على البقاء في المنزل دون خروج"، وتضيف "كوماري"، وهي من منطقة جانجام في أوديشا، الهند: "لقد ولدت مع هذا العيب ولم يكن من الممكن علاجي فأنا من عائلة فقيرة".

فهي لم تملك ما يكفيها من المال لتلقي العلاج الطبي وتدعي أن الجيران يسمونها "ساحرة" ويتجنبونها في الشارع، "يعتقد الجيران أنني ساحرة ويبتعدون عني، وفي بعض الأحيان يأتون لرؤية حالتي، ولكن دون تقديم المساعدة أبدًا".
الساحرة الشريرة.. سيدة تمتلك 31 أصبعا تلتزم منزلها منذ 63 عامًا
الساحرة الشريرة.. سيدة تمتلك 31 أصبعا تلتزم منزلها منذ 63 عامًا
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