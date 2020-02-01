جامعة المنوفية: 7 وافدين يشاركون في الملتقى الرياضي الأول بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور عادل السيد مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أن 7 دارسين من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة المنوفية يشاركون بـالملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية"، والذي تنظمه جامعة قناة السويس بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، والاتحاد الرياضي للجامعات، في الفترة من ١ إلي ٤ فبراير ٢٠٢٠





ويشارك في ـالملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية" ، أكثر من 20 جامعة مصرية؛ وذلك في إطار خطة الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين؛ لتعميق العلاقات والتعاون بين الإدارة المركزية والجامعات المصرية لخدمة الطلاب الوافدين، وتقديم خدمات متنوعة لهم، وربطهم بالمجتمع المصري لزيادة تفاعلهم مع بعضهم البعض، وكذلك مع الطلاب المصريين لتقليل شعور الاغتراب لديهم.





وشهدت صباح اليوم الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس فعاليات الافتتاح وطابور العرض بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبمشاركة طلاب جامعة المنوفية الوافدين المشاركين في ألعاب؛ خماسي كرة القدم وتنس الطاولة



