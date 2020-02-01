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أخبار البلد

وزير الزراعة: نخطط للمضي قدما وليس البحث في الماضي

السبت 01/فبراير/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - عمرو سيد

وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بروتوكولًا مع اللواء مصطفى أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، حيث يهدف البروتوكول إلى إعادة تشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بطريقة جديدة و متطورة لتنمية الإنتاج الحيوانى فى مصر، وذلك بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتم توقيع البروتوكول فى مقر وزارة الزراعة بالدقى، حيث حضر القائمين على توقيع البروتوكول.

ويذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد صرح فى أول تصريح له منذ توليه منصب وزير الزراعة من خلال التعديل الوزاري السابق أن الوزارة تخطط للمضى قدمًا والاستمرار وليس البحث فى الماضي.

وأشار "القصير" على أهمية الدور الإعلامي في المجتمع المصرى ودوره فى التوعية لتحديث وتطوير القطاع الزراعي المصري.

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