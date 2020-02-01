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فن

نسرين أمين: تجمعني بمهرجان جمعية الفيلم محبة كبيرة

السبت 01/فبراير/2020 - 02:12 م
نسرين أمين
نسرين أمين
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محمد نحلة
أكد مدير ندوة فيلم "ولاد رزق 2"، الناقد سيد محمود، أن المخرج طارق العريان في تجربته في الجزأين وتحديدا الجزء الثاني يشعرك أنه ليس له علاقة بالجزء الأول ولكن في الجزء الثاني تحديدا تشعر وكأنه عمل مستقل بذاته.

كان ذلك على هامش ندوة وعرض لفيلم "ولاد رزق 2" ضمن فعاليات الدورة الـ 46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية بحضور بطلة الفيلم نسرين أمين.

وأَضاف أن طارق العريان تميز بشكل واضح منذ أن عمل مع الفنان أحمد زكي في فيلم"الامبراطور" بلغة سينمائية مختلفة لانه لديه تقنية عالية جدا، ويقدم نوع خاص من السينما، حيث تتميز أعماله بالحركة والموضوع، كما أن لديه قدرة للوصول للجمهور بالتقنية لانه درس بالخارج وطور نفسه بشكل احترافي. 

وفي الوقت نفسه أعلنت نسرين أمين عن سعادتها بمشاركة فيلمها في مهرجان جمعية الفيلم ووجهت الشكر لإدارة المهرجان لاستضافتها في ندوة للفيلم وانها فخورة بالعمل مع مجموعة رائعة من النجوم والمخرج الكبير طارق العريان والمؤلف صلاح الجيهني، وأضافت أنها تعتز بدورها في الفيلم  لانه مختلف في تاريخي السينمائي .

بينما أكدت أن نجاح الجزء الثاني لا يعتمد علي نجاح الجزء الأول لان الجزء الجديد لوحده فيلم مكتمل وناجح ومفهوم، وهو ما حاول تقديمه المؤلف صلاح الجهيني بشكل رائع ، كما أجابت عن تساؤل لأحد الحضور حول حرصها علي حضور الندوة بالرغم من غياب باقي فريق العمل والنجوم بشكل عام عن الندوات، فقالت هناك محبة كبيرة ييني وبين المهرجان لان اول جائزة كانت من مهرجان جمعية الفيلم في الجزء الاول وانا بعتز جدا بالمهرجان ومتابعة نشاطه وفعالياته.
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