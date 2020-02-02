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برلمان

نائب يطالب وزير قطاع الأعمال بسرعة إعادة فتح المصانع المغلقة فى دمياط

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:00 ص
هشام توفيق ، وزير
هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن نواب دمياط أثاروا خلال اجتماعهم فى لجنة الصناعة بالبرلمان أزمة المصانع المغلقة فى محافظة دمياط.

وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصنع ادفينا كان يغطى احتياجات دمياط، إلا أنه تم إغلاقه، حيث مثل ذلك خسارة كبيرة ، وبالتالى فإعادة فتح هذا المصنع مرة أخرى مطلوب.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الصناعة تعتبر قاطرة التنمية ، وبالتالى فإننا نؤيد عودة المصانع المغلقة ، مشيرا إلى أن هناك مبادرات من البنك المركزى لدعم قطاع الصناعة.

وأوضح أن هذه المصانع المغلقة ستتبع قطاع الأعمال العام ، مطالبا من وزير قطاع الأعمال العام بسرعة تنفيذ خطة الوزارة لحل ازمة المصانع المغلقة ، خاصة فى ظل توجه من الحكومة بتجديد محالج الأقطان ونقل مصانع الغزل والنسيج فى كفر الدوار وحلوان والمحلة ، حتى تكون مصانع متكاملة من القطن حتى المنتج النهائى.

وكان قد استأنف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، بلقاء نواب محافظة دمياط، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

واستعرض نواب دمياط المشكلات التي تواجه المحافظة من رصف والأوضاع الصحية و الصناعية . 

وفي الوقت نفسه، قدم النواب عدة مقترحات من جانبهم لرئيس الوزراء للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة.

 وعقب استماعه لكافة الموضوعات التي طرحها نواب محافظة دمياط، ومقترحاتهم قال رئيس الوزراء إنه فيما يتعلق بملف مصنع الغزل والنسيج بالمحافظة، فإنه يأتي ضمن  مشروعات التطوير الخاصة بشركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، والتى ينفذها حاليا وزير قطاع الأعمال العام وطالب بعرض موقف مصنع دمياط عليه في أقرب وقت.

وفي ذات الوقت، كلّف رئيس الوزراء وزير التموين والتجارة الداخلية بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء، فيما يخص موقف وحالة مصنع إدفينا بدمياط.
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