ميناء السخنة يستقبل أحدث طرازات الأوناش بالعالم لبدء تشغيل الحوض الثانى

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء العين السخنة التابع للمنطقة، السفينة ZHEN HUA صباح اليوم، وعلى متنها عدد 2 أوناش ساحة RMG، والتى تعد الأولى من نوعها في الموانئ المصرية، وذلك لتركيبها بالساحة الخاصة بالحاويات بالحوض الثاني بميناء السخنة، بعد عملية التوسعة الجديدة للحوض، حيث تعد هذه الدفعة الثالثة بعد استقبال الميناء الشهر الماضي للدفعة الأولى بعدد 4 أوناش، والثانية بعدد 8 أوناش لصالح شركة موانئ دبى العالمية، صاحبة امتياز أرصفة ميناء العين السخنة.

وتتبع هذه السفينة الليبرية، توكيل دومنيون للملاحة قادمة من الصين، ويبلغ طولها 241م وعرضها 42م بغاطس 9 أمتار.

وتعد هذه الأوناش من أحدث طرازات الأوناش الموجودة في العالم حيث تصل حمولتها إلى 38519 طن ومعدل التداول محملة إلى 25 مترا/دقيقة وغير محملة 50 مترا/ دقيقة، وهي من إنتاج شركة ZPMC الصينية لصناعة المعدات الثقيلة وهي شركة عالمية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة الخاصة بمحطات تداول الحاويات حيث تستخدم هذه الأوناش في الساحة الخلفية لرصيف الحوض الثاني.

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة أن استقبال الرصيف الجديد لهذه الأوناش يأتي في إطار قيام شركة موانئ دبي العالمية بالتجهيز لتشغيل الرصيف بعد إنتهاء شركة "تشاينا هاربر" من توسعة الحوض الثاني بتكلفة حوالي 10 مليارات جنيه أي بحوالى (560 مليون دولار)، حيث تشمل أعمال التطوير ساحة جديدة للحاويات بمساحة 350 ألف متر مربع ، مما يساهم في رفع طاقة الميناء إلى أكثر من مليون حاوية سنويًا، كما يضم المشروع أكبر معدات لمناولة الحاويات الصديقة للبيئة في الميناء.