سياسي: بريطانيا تعمل على تحجيم روسيا وعزلها عن المنظومة الدولية..فيديو

قال عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية: إن السياسة الخارجية الروسية واضحة، حيث إنها تهدف إلى عدم التصعيد مع الدول الأخرى، موضحا أن روسيا على أتم استعداد للتعاون مع أي طرف، دون خرق أي منظومة سواء دولية أو اقتصادية بناء على علاقاتهم المشتركة.





وأضاف قناة، خلال مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن العلاقات بين روسيا وبريطانيا لن تشهد أي تطور خلال هذه الفترة، بسبب المراحل صعبة التي حدثت بينهما خلال الفترة السابقة والتى لم تحدث من قبل.





وأفاد أستاذ العلوم السياسية، أن بريطانيا تعمل على تحجيم روسيا وعزلها عن المنظومة الدولية ، نتيجة لانسياقها التام وراء الخطط الأمريكية.





وأشار إلى أن قد يكون هناك تعاون ما بين بريطانيا وروسيا اقتصاديا، ولكن ليس خلال الفترة الحالية، موضحا أن هناك ملفات اقتصادية وسياسية متعلقة ما بين بريطانيا وروسيا يجب أن يتم معالجتها.





وأضاف أن المنظومة الاقتصادية البريطانية ستتأثر بخروجها من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن روسيا ترى أن قرار الاتحاد الدولي تتخذ بديمقراطية، وأنها تحترم كافة القرارات الدولية الشعبية.