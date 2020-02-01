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رياضة

حافلة الزمالك تصل ملعب 11 نوفمبر استعدادا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي

السبت 01/فبراير/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك منذ قليل،إلى ملعب ١١ نوفمبر بأنجولا استعدادا لمواجهة أول أغسطس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الزمالك مواجهة تحصيل حاصل فى الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة عندما يحل ضيفا على أول أغسطس الأنجولي بإستاد 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لفرق المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

وقام الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك باستخدام رش لأقدام وأذرع اللاعبين للوقاية من لدغات البعوض فى ملعب المباراة بالتدريبات بجانب توفير البعثة التي يرأسها المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي يرافقه المهندس هانى زادة عضو المجلس لكميات كبيرة من العصائر  قبل اللقاء بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة فى لواندا.

كما حرص المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك على الاتصال هاتفيا بمسؤولي البعثة البيضاء فى لواندا للإطمئنان على أحوال الفريق ومطالبتهم بالفوز على بطل أنجولا فى عقر داره مثلما حدث فى لقاء الجولة الثالثة باستاد السلام بهدفى المغربى أشرف بن شرقى .

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا محتلا للمركز الثانى فى المجموعة برصيد 8 نقاط خلف مازيمبى المتصدر بـ 11 نقطة والذى يلتقى زيسكو الزامبى صاحب النقاط الثلاث فى نفس التوقيت بمدينة لومبابتشى الكونغولية ، فى حين يمتلك أول أغسطس الأنجولى نفس رصيد زيسكو بالنقاط الثلاث أيضا .


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