بـ الدبكة اللبنانية.. عروض فنية لـ عروس الصعيد بمعرض الكتاب

قدمت فرقة محافظة المنيا للفنون الشعبية، السبت، فقرات استعراضية تشمل تعريفا للمحافظة، باعتبارها "عروس الصعيد" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51، وذلك ضمن الأنشطة الفنية والغنائية بقاعة المسرح، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.





وأدي الاستعراض فتيات مدرسة الإنجيلية الإعدادية بمحافظة المنيا، كما ضم المعرض العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية، منها "الدبكة اللبناني"، واختتم الاستعراض بعروض وطنية، وقدمت الحفل رئيس قسم البنات بالتوجيه العام للتربية الرياضية "رحاب فهمي".





وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.





وتتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».





وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.



