عاشور يتفقد مبنى النقابة الجديد.. ومسئولو المشروع يوضحون خطة العمل..صور

أجرى سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم السبت، جولة تفقدية لمبنى النقابة الجديد بشارع رمسيس، للوقوف على أخر التطورات الخاصة بتشطيب المبنى.





وأوضح مسئولو المشروع للنقيب العام، أن أعمال البناء تم الانتهاء منها، وجاري الآن التشطيب فيما يتعلق بالكهرباء والصرف وأنظمة إطفاء الحريق، والمحارة، كما سيبدأ غدا التجهيز لتركيبات التكييف المركزي.





كما توقع مسئولو المشروع، الانتهاء من الواجهة الخارجية للمبنى خلال شهر مارس المقبل، على أن ينتهى المبنى خلال شهر يوليو، مضيفا: "سيتم أيضا تطوير المبنى التاريخي للنقابة، وربطه بالمبنى الجديد".





من جهته، شدد "عاشور"، على ضرورة إنجاز مشروع مبنى النقابة في أسرع وقت ممكن، ليكون صرحا جديدا للنقابة يفخر به جميع المحامين، ويليق بمكانة مهنة المحاماة العريقة.



