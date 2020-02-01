وزير الشباب والرياضة يستقل دراجة داخل الحرم الجامعى بالفيوم.. فيديو

استقل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إحدى الدراجات داخل الحرم الجامعى بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار افتتاح مشروع الدراجات التشاركية خلال فعاليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس، والذي تستضيفه الجامعة لأول مرة، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رئيس جامعة الفيوم والدكتور أحمد جابر شديد و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

والذي يأتي ضمن مشروع استدامة النقل في مصر لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعية، وتطبيقه بجامعة الفيوم كأول جامعة من جامعات مصر تستخدم الدراجات داخل الحرم الجامعي.





احتفلت جامعة الفيوم بإطلاق مشروع الدراجات التشاركية بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين صلاح وزير البيئة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والسيد فيرش رامسوخ القائم بعمل سفير مملكة هولندا بالقاهرة والسيدة راندا أبو الحسن ممثل برنامج الامم المتحدة الإنمائي .







