79.29 % نسبة النجاح فى إعدادية الأقصر.. صور

اعتمد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، للعام الدراسي 2019 /2020، وبلغت نسبة النجاح 78,29%.





وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر الشناوي عايد، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 15737 طالبا وطالبة، حضر منهم 15386، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص التصحيح هذا العام، وتم استحداث وضع رمز QR Code على نتيجة الطالب لضمان عدم التلاعب في أي درجة من درجات النتيجة.





وحصل "صدى البلد" على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.





وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر برقم الجلوس اضغط على الرابط التالى:



http://luxor.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx