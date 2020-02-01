AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الخارجية اللبناني: ملتزمون بمبادرة السلام العربية.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 03:18 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي
قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، إن القضايا التي تتعلق بالحقوق الوطنية للشعوب كالشعب الفلسطيني لا يمكن أن تحل بمنطق تاجر العقارات ومقايضة الهوية الوطنية ببعض المساعدات المالية.

وأكد وزير ناصيف خلال كلمته باجتماع جامعة الدول العربية الطارئ: علينا جميعا تحصين البيت العربي والعمل على تحقيق السلام في المنطقة العربية.

وقال إن دولة لبنان تحترم وتلتزم بأى مبادئ تحقق السلام، لافتا إلى أن التسوية الدائمة، يجب أن تكون عادلة وشاملة لتحقيق السلام في المنطقة.

ونوه وزير الخارجية اللبناني إلى أن لبنان ملتزمة بمبادرة السلام العربية، مشيدا باهتمام الدول العربية بقضية صفقة ترامب للسلام في الوقت الحالي. 

وتعقد جامعة الدول العربية اليوم، السبت دورة غير عادية للرد على عملية إحلال السلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى بصفقة ترامب للسلام.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أعلن أول أمس، الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة أمس، الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى أن وزراء الخارجية سيستمعون من أبو مازن للموقف الفلسطيني حول الخطة الأمريكية للسلام، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة جميع المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة غدا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل القاهرة

مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع جامعة الدول العربية.. اليوم

أبو الغيط: إنهاء الصراع مع إسرائيل يمثل مصلحة فلسطينية وعربية

اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث خطة ترامب للسلام.. بث مباشر

محمود عباس: جلسنا مع الإسرائيليين في مفاوضات أوسلو دون علم الأمريكان

ترشيحاتنا

30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور

بعد تجديد تحفظه.. الهلال السوداني لـ كاف: لا نحتاج إلا لتحكيم نزيه أمام الأهلي

بسبب وزنها تخلى زوجها عنها.. خسرت 50 كيلو وأصبحت من مشاهير إنستجرام

بعض الحالات لا تظهر عليها أعراض.. إعلامية صينية تعلن خبرا صادما عن كورونا

تهديدات بالقتل.. مرتضى منصور يكشف المستور فى أزمة مباراة السوبر الأفريقى بـ قطر.. تفاصيل

زوج الصحفية رحاب بدر: فيه حرامي قتلها هي منتحرتش.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولي عهد دبي يرفع علمي السعودية والإمارات عقب تتويجه بكأس الملك سلمان للقدرة

30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور

من رانيا يوسف لـ أحلام.. أسعار صادمة لـ إطلالات النجمات في شهر يناير