وزير الخارجية اللبناني: ملتزمون بمبادرة السلام العربية.. فيديو

قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، إن القضايا التي تتعلق بالحقوق الوطنية للشعوب كالشعب الفلسطيني لا يمكن أن تحل بمنطق تاجر العقارات ومقايضة الهوية الوطنية ببعض المساعدات المالية.





وأكد وزير ناصيف خلال كلمته باجتماع جامعة الدول العربية الطارئ: علينا جميعا تحصين البيت العربي والعمل على تحقيق السلام في المنطقة العربية.





وقال إن دولة لبنان تحترم وتلتزم بأى مبادئ تحقق السلام، لافتا إلى أن التسوية الدائمة، يجب أن تكون عادلة وشاملة لتحقيق السلام في المنطقة.





ونوه وزير الخارجية اللبناني إلى أن لبنان ملتزمة بمبادرة السلام العربية، مشيدا باهتمام الدول العربية بقضية صفقة ترامب للسلام في الوقت الحالي.





وتعقد جامعة الدول العربية اليوم، السبت دورة غير عادية للرد على عملية إحلال السلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى ب صفقة ترامب للسلام .

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أعلن أول أمس، الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة أمس، الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى أن وزراء الخارجية سيستمعون من أبو مازن للموقف الفلسطيني حول الخطة الأمريكية للسلام، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة جميع المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.



