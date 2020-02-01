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محافظات

ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد

السبت 01/فبراير/2020 - 08:31 م
ممثل الأوقاف خلال
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام"
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جمالات الدمنهوري
أكد الدكتور ناصر دسوقى السقا وكيل مديرية الأوقاف بالبحيرة وعضو بيت العائلة أن مصر طول عمرها محمية بالجلال والصالحين وبالاماكن المقدسة وكبار الشيوخ والعلماء مطالبا الشباب بالتحلى بالأمانة والولاء والانتماء للوطن واحترامه قائلا:" إحنا ربنا أكرمنا بقيادة حكيمة وبرئيس دولة مؤدب.. واللى عاوز يتحلى بالاخلاق الكريمة والأدب والكلام يخلى باله من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم ليتعلم منه لأن عمره ما تلفظ بأى لفظ به إساءة لمن أساءوا لمصر ولاعدائها لأنه مؤدب وخلوق".

أشار خلال كلمته التى ألقاها فى إحتفالية المحبة والسلام التى نظمها مركز الإبداع بدمنهور إلى أنه ومن فضل الله على مصر ربنا أكرمنا بثلاث مؤدبين "الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،البابا تواضروس" ونعم أبناء مصر حكماء فى الكلام وفى الرد والتصرف وفى الشدائد نجدهم يدا واحدة والثلاثة حنوا على الشعب المصرى وواقفين خلفه ومعه.

وطالب الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين أن يتكاتفوا خلف القيادة السياسية مؤكدًا أن مصر لم تفرق بل دائما تجمع مسترشدا بالتاريخ الإسلام منذ عهد سيدنا الإمام على الذى كان بيعلمه اللغة العربية البابا يوحنا وحاليًا اللى جمعنا فى الشدائد البابا تواضروس وشيخ الأزهر"الحكماء" مشيدًا بمقولة البابا تواضروس "لو الكنائس أحرقت سنصلى مع المسلمين فى المساجد.. وإذا أحرقت المساجد سنصلى مسيحيين ومسلمين فى الشوارع".

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وتابع عندما دخل وفد من النصارى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول رحب بهم وعندما جاء وقت صلاتهم جهز لهم مكانا بالمسجد لكى يصلوا ،أصلا العبادة ليست للشعب العبادة لله الكل يعبد ربا واحدا.

وتضمنت إحتفالية المحبة والسلام التى نظمها مركز الإبداع بدمنهور عرضا فنيا يجمع بين كنيسة الملاك وتواشيح دينية لطلبة المنطقة الازهرية بالبحيرة لكورال "ايد وحدة" مع باقة متنوعة من الأغاني الوطنية شملت  "حلوة يا بلدي.. ارحمنا..أجمل ما فيا ان انا مصري... يا بلادي يا بلادي... ايد وحدة". 

وشهدت الإحتفالية تكريم الدكتور أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى والدكتور بشارة عبد الملك عضو المجلس المحلى ومسئول العلاقات العامة بالكنيسة والأب الروحي لمركز الابداع واختتم الإحتفالية بتكريم كورال "إيد وحدة" تحت إشراف المايسترو المبدع هاني كرم.

 
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
ممثل الأوقاف خلال إحتفالية "المحبة والسلام": ربنا كرمنا بالرئيس السيسى..شاهد
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