الخارجية العمانية: خطة ترامب للسلام يمكن البناء عليها

اعتبرت سلطنة عمان، اليوم السبت، أن خطة الولايات المتحدة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي طرحها الرئيس الأمريكي مؤخرا، قد تحمل أفكارا يبنى عليها أو تعمل كآلية لجهود التسوية في المستقبل.





وقال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، خلال اجتماع على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية، لمناقشة الخطة الأمريكية: "لم نطلع بشكل كامل على الأفكار والطروحات التي وردت في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأساس للتفاوض"، وأضاف: "ما عرض في الخطة ليس للموافقة الفورية، ولن يكون صالحًا لذلك".





وأشار بن علوي إلى أن خطة واشنطن "قد تكون ذات أفكار يمكن البناء عليها، وهي آلية أمريكية قد تكون آلية للمستقبل".





وأكد بن علوي أن " الحل النهائي يجب أن يبنى على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وأن الحل هو ما يتوصل إليه الطرفان، وليس ما تطرحه المبادرات".