تقرير يكشف معاناة القطريين بإصدار القوانين التعسفية من نظام تميم

كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة "ماعت" عن انتهاكات نظام تميم بن حمد، ضد أبناء شعبه، بإصدار القرارات التعسفية والتى على رأسها نظام التقاعد، الذين لم يعودوا قادرين على التكيف مع أوضاع الحياة المعيشية بعد إحالتهم للتقاعد، في ظل الأزمات الاقتصادية التى تضرب الدوحة في الفترة الأخيرة، بسبب قلة الرواتب وتجريدهم من كافة الامتيازات والخدمات التي كانت توفر لهم وقت وجودهم بالخدمة.

وأضاف التقرير، أن نظام التقاعد في قطر أثار غضب القطريين، لأنه يفرض إحالة الموظف إلى التقاعد في سن مبكر، مما يؤدي إلى ضياع كفاءات وعدم استغلالها، فضلا عن عدم قدرة المتقاعد على البحث عن عمل آخر بديل، ورصد التقرير أن القانون به فجوات واسعة ويفرق بين فئات المتقاعدين، خاصة وأن البعض منهم يتقاضون رواتب قليلة، مثل الذين أحيلوا للتقاعد المبكر أو أجبروا على التقاعد في أعمار صغيرة.





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