الزراعة والخدمة الوطنية ومصر الخير يعيدون الحياة لمشروع البتلو.. صور

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، توقيع بروتوكول تعاون وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة أرض الخير إحدى شركات مؤسسة مصر الخير، بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتطوير وتنمية الإنتاج الحيواني في مصر وإعادة تشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بطريقة متطورة وإقتصادية من خلال صغار المربين (مشروع البتلو) بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير أجود أنواع سلالات لحوم وتحت إدارة وإشراف شركة أرض الخير إحدى شركات مؤسسة مصر الخير بغرض تحقيق نسبة أرباح مقبولة لصغار المربين.





وقع البروتوكول الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء فايز أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، ومحسن محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة أرض الخير، وأمين صندوق مؤسسة مصر الخير.





كما شهد وزير الزراعة ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر توقيع ٥ عقود حق انتفاع وإدارة ل ٥ مزارع تسمين مواشي في محافظات دمياط والغربية والبحيرة وبني سويف، بين مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة أرض الخير، وقعهم محسن سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ومحسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة أرض الخير.





وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البرتوكول نموذج للتعاون بين الدولة القطاع الخاص، مشيرًا إلي أن الدولة في توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تسعي لرفع كفاءة المشروعات المملوكة لها.





وأوضح وزير الزراعة أن البرتوكول يقدم نموذجا مشرفل في آليات التعاون، من أجل تطوير وتنمية الثروة الحيوانية، وتشغيل الشباب، واستقدم سلالات محسنة، مشيرًا إلي أن العمل سيبدأ من الغد، وخاصة أن الأدوار ووجبات كل طرف محددة، فوزارةالزراعة تقدم المزارع، ومؤسسة مصر الخير تتولي تشغيلها، وجهاز الخدمة الوطنية يوفر السلالات، موضحا أن الوزارة سوف تقوم أيضا بتوفير الرعاية البيطرية.





وأكد أن الوزارة سوف نسير في ذلك الدرب في مشروعات أخري بهدف رفع كفاءة الاصوال والاستغلال والأمثل لها.



