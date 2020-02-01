أبومازن يعلن قطع العلاقات مع أمريكا

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، اليوم السبت، مفاجأة تتعلق بوكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" بشأن خطة السلام الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.





وقال الرئيس الفلسطيني: " قررنا قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض وأبقينا الاتصالات مع وكالة الاستخبارات لمحاربة الإرهاب".





وأضاف أبومازن:"قررنا قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض وأبقينا الاتصالات مع CIA، لأننا مؤمنون بضرورة محاربة الإرهاب المحلي والدولي، ولذلك هناك بروتوكولات بين دول كثيرة لمكافحة الإرهاب وبقيت اتصالاتنا قائمة مع الكونجرس، وخرج من الكونجرس قبل شهر أو شهرين قرارا يرفض كل قرارات وزير الخارجية مايك بومبيو حول الاستيطان من الكونجرس، وهي واقعة تحدث للمرة الأولى".





وأكد الرئيس الفلسطيني خلال كلمته على الرفض الفلسطيني لخطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، للسلام، مشددا على الحق الفلسطيني في دولة عاصمتها القدس الشرقية.



