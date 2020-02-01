AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تجنبيها فورا.. استخدامات خاطئة للميكروويف

السبت 01/فبراير/2020 - 04:59 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعد الميكرويف هو أحد أجهزة العصر التي لا نتخلى عنها أبدا في حياتنا، وبدأ استخدامها إحدى الأساسيات اليومية في الكثير من البيوت ولكن هناك بعض التعليمات التي يجب ان تتعرفي عليها قبل استخدام الميكرويف و الفرن للتمتع بصحة جيدة.

وأكدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء ان  الميكروويف غير ضار لتسخين الطعام بشرط استخدام أواني مخصصة له كالزجاج أو البايركس أو الاركوبال.

ونصحت شيرين بعدم وضع الطعام في البلاستيك او الاتريتش ووضعه في الميكرويف ويمكن استبدالة بأكياس الفرن الحراربة والتي لم يثبت ضررها حتى الآن.


أما عن الأخطاء الشائعة التي تقع بها ربة المنزل في تسوية طعمها في الفرن هو استخدام ورق الالومنيوم ولكن ورق الالومنيوم لتغليف الطعام فقط وليس الطهي واذا اضطررت لاستخدامه لاتجعليه ملاصقا لسطح الطعام بل اتركي فراغ بين الطعام وبين الاناء.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 5 دقائق.. أسرع طريقة لتنظيف الميكرويف بالخل

هاني الناظر يكشف خرافات حول الميكرويف ومرقة الدجاج وعلاقتهم بالسرطان.. فيديو

امنع أطفالك من شرائها..المقرمشات المباعة بالسوبر ماركت بها خطورة على صحتهم

هل يسبب السرطان؟.. هاني الناظر يكشف حقيقة تأثير الميكروويف على الصحة

احذر تسخين الماء في الميكرويف لهذا السبب

ترشيحاتنا

جماهير أهلي جدة تطالب بإقالة جروس

طائرات حربية روسية تدخل الصين لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة

أطباء يزيلون خصلة شعر طولها 5 سم من رحم سيدة.. صور

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربيني يثيران الجدل في أحدث ظهور لهما

شاهد.. تشييع جثمان رحالة شهير وسط 140 من أحفاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد الهبوط الأخير.. صور

ولي عهد دبي يرفع علمي السعودية والإمارات عقب تتويجه بكأس الملك سلمان للقدرة

30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور