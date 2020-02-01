تجنبيها فورا.. استخدامات خاطئة للميكروويف

يعد الميكرويف هو أحد أجهزة العصر التي لا نتخلى عنها أبدا في حياتنا، وبدأ استخدامها إحدى الأساسيات اليومية في الكثير من البيوت ولكن هناك بعض التعليمات التي يجب ان تتعرفي عليها قبل استخدام الميكرويف و الفرن للتمتع بصحة جيدة.





الميكروويف غير ضار لتسخين الطعام بشرط استخدام أواني مخصصة له كالزجاج أو البايركس أو الاركوبال. وأكدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء ان





ونصحت شيرين بعدم وضع الطعام في البلاستيك او الاتريتش ووضعه في الميكرويف ويمكن استبدالة بأكياس الفرن الحراربة والتي لم يثبت ضررها حتى الآن.









أما عن الأخطاء الشائعة التي تقع بها ربة المنزل في تسوية طعمها في الفرن هو استخدام ورق الالومنيوم ولكن ورق الالومنيوم لتغليف الطعام فقط وليس الطهي واذا اضطررت لاستخدامه لاتجعليه ملاصقا لسطح الطعام بل اتركي فراغ بين الطعام وبين الاناء.









