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برلمان

الأمانة العامة لمجلس النواب تطالب العاملين بالالتزام بالزي الرسمي منعا للمساءلة القانونية

السبت 01/فبراير/2020 - 03:33 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، تعليمات للموظفين؛ للالتزام بالزي الرسمي أثناء التواجد في مجلس النواب، محذرة بأنه سيتم تحويل المخالفين للمساءلة القانونية حال مخالفة التعليمات التي تم إصدارها.

ونص المنشور الإداري على أنه "يلتزم كافة السادة  العاملين بالأمانة العامة للمجلس بجميع درجاتهم بارتداء الزي الرسمي المناسب "بدلة ورابطة عنق" بالنسبة للعاملين وزي رسمي مناسب بالنسبة للعاملات منعا للمساءلة القانونية".

ويحرص رئيس البرلمان د. على عبد العال دائما على مطالبة النواب والموظفين والعاملين بالمجلس على ارتداء الزي الرسمي بما يتناسب مع الأعراف والتقاليد البرلمانية.
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