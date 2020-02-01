«مستقبل وطن» يرسل 30 أوتوبيسا تحمل 1500 زائر لمعرض الكتاب

نظم حزب "مستقبل وطن"، رحلة جماعية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، عبر أتوبيسات خاصة بالحزب وصل عددها لما يزيد على 30 أتوبيسا، تحمل ما لا يقل عن 1500 شخص من مختلف الأعمار من الكبار والأطفال والشباب، فى إطار حرص الحزب على المشاركة فى الفعاليات الثقافية الهامة، التى يأتى على رأسها بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

وقد وصلت الأتوبيسات التابعة للحزب منذ الصباح الباكر، لمركز مصر للمعارض الدولية مقر إقامة الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب ، للتيسير على المواطنين الراغبين فى حضور فعاليات المعرض .

وكانت إدارة المعرض قررت مد مواعيد العمل بالمعرض حتى الساعة الثامنة مساء اليوم ، نظرا للإقبال الجماهيري على معرض القاهرة الدولى للكتاب (51) المنعقد حاليا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.