أبطال مصر وبلغاريا وإيطاليا فى أوبرا توسكا على المسرح الكبير

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، أوبرا توسكا للمؤلف العالمي جياكومو بوتشيني، بمصاحبة كل من أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالي ديفيد كريشنزي، كورال أوبرا القاهرة تدريب باسكال روزيه، وكورال أطفال مركز تنمية المواهب، تدريب داليا حسنين ومن إخراج هشام الطلى، وذلك لمدة اربع ليال متتالية تبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، والجمعة 4، 5، 6، و7 فبراير على المسرح الكبير.





أوبرا توسكا تضم ثلاثة فصول وتجري أحداثها فى روما عام 1800 خلال الغزو الفرنسي لايطاليا، وتدور حول شخصية توسكا وحبيبها كافارادوسي الذي يخفي صديقة السجين الهارب أنجيلوتي ويعرف سكاربيا رئيس الشرطة المساعدات التى قدمها كافارادوسي لصديقه فيصدر أمرًا بالقبض عليه وإعدامه، وتتدخل توسكا لإقناع رئيس الشرطة بالعفو عن حبيبها وتخبره بمكان اختباء أنجيلوتي فيوقع أمرًا بالعفو عن كافارادوسي وتسرع توسكا لانقاذه وعند وصولها لحبيبها تطلب منه التظاهر بالموت لحظة إعدامه لكنها تكتشف مصرعه بالفعل فتلقي بنفسها من أعلى الحصن.





يؤدي الأدوار الرئيسية نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع مجموعة من المغنيين الأجانب وهم إيمان مصطفى بالتبادل مع البلغارية إيلينا باراموفا فى دور توسكا، الايطالى ماركو ميليتا بالتبادل مع مواطنه داريو دي فيتري فى دور كافارادوسي، مصطفى محمد بالتبادل مع عماد عادل فى دور البارون سكاربيا، عبد الوهاب السيد بالتبال مع رضا الوكيل وبرهان الدين فاروق فى دور الكونت انجلوتي، عزت غانم بالتبادل مع الهامي امين فى دور ساكريستانو، إبراهيم ناجي بالتبادل مع تامر توفيق واسامة علي فى دور سبوليتا، رامز لباد فى دور شاروني، اسامة جمال فى دور السجان، انجي محسن بالتبادل مع سلمي الجبالي فى دور راعي الغنم.



