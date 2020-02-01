أي حاجة ببلاش .. تفاصيل مبادرة ثلاجة الخير بدمياط ..صور

فكرة تم تنفيذها في الكثير من محافظات مصرو تمنى عدد من فتيات مدينة الزرقا التابعه لمحافظة دمياط،تنفيذها بمدينتهم ،أنها " ثلاجة الخير "اول ثلاجة بالزرقا ، كما يطلق عليها .





وهى عبارة عن ثلاجة بها الكثير من الانواع المختلفة من الاطعمة والمشروبات تقدم بالمجان للمحتاج سواء من الشباب العاملين باليومية في الورش والمحال او الاسر الاكثر احتياجا ولاتملك قوت يومهم .





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لافتة بها الكثير من التوجية الائق والمهذب كتبت عبارة "خذ ما يكفيك و اترك لغيرك" انها لافتة ثلاجة الخير بمستوصف خيري يضم مجموعه من العيادات الطبية للكشف بالمجان على المرضي الغير قادريين لدفع قيمة تذكرة الحجز عند طبيب خاص او الهاربين من اهمال بعض المستشفيات الحكومية.





فكرة الثلاجة جاءت بعد ان قام مجموعة من الاطباء بانشاء مستوصف خيري يضم عدد من العيادات في تخصصات طبية مختلفة ويتردد يوميا على العيادة العشرات من المرضي وينتظرون دورهم في الكشف ففكر عدد من الفتيات من ابناء الزرقا في المشاركة في عمل الخير وانشأوا ثلاجة الخير بداية الامر كان يقدم بها العصائر والوجبات البسيطة ومع ازدياد عدد المترددين على العيادات الطبية وثلاجة الخير وازدياد حالات التبرع للعيادات والثلاجة أصبح يقدم بها وجبات غذائية كاملة تكفي افرادا وأسرايضا حيث ممكن المكن ان يتم توزيع مايقرب من 100 وجبة يوميا والامر تطور واصبح لايقتصر على المترددين على العيادات الطبية والمستوصف فقط وانما بعد الاعلان عبر صفحات التواصل الاجتماعى على ثلاجة الخير أصبح المحتاجين من ابناء الزرقا يتوافدون على الثلاجة للحصول على وجبة تشبع جوعهم وهناك كثير من الشباب من المتغربين وممن يعملون باليومية يحرصون على تناول وجبة الغداء من التلاجة فاليومية التى يحصلون عليها لاتكفي شراء طعام ومصاريف أسرهم.





ومن جانبها أكدت بسمه الحداد ، فريق خير الزرقا ، ان فكرة انشاء الثلاجة جاء بهدف انسانى وهى محاولة بسيطة من مجموعه شباب بالتنسيق مع عدد من المتبرعين بمختلف الفئات لمساعدة الاسر المحتاجة في مجالات مختلفة فالامر ليس مقتصر على الثلاجة فحسب وانما يعمل على توفير الادوية للمرضي المحتاجين تجهيز وجبات افطار طوال شهر رمضان وتسقيب اسقف بعض المنازل التى تحتاج الى أسقف وصيانه وسكانها غير قادرين وغيرة من الاعمال الخيرية.





وأضافت الحداد،أحنا جروب خير الزرقا تم تأسيسة منذ أكثر من 8 سنوات وجميع اعضائه يعمل في مجال الخير وتقديم المساعدات وثلاجه الخير كانت مجرد فكرة خرجت من ضمن فريق احلم معايا المسؤل عن العيادات الطبية وهدفها رفع العبء عن المريض والمواطنين بشكل عام.





وأشارت ايمان الدالى ،احد اعضاء فريق خير دمياط ، ان ثلاجة الخير تحولت إلى حالة تكشف المعدن الحقيقى للاهالى الزرقا ممن ارادوا المساهمه والتبرع لصالح المحتاجين ، فالثلاجة أصبحت لا تخلو من المأكولات طوال الوقت، والأهم أن هذه المأكولات لا تأتى عبر رجل أعمال أو رجل غني، ولكن عبر المواطنين الذين يمرون فى الشارع طوال الوقت، فتجد طلاب الجامعات والمدارس والموظفين يشترون الأطعمة ويضعونها فى الثلاجة حتى يجد المحتاجون ما يكفيهم طوال الوقت.





موضحة ان اعضاء فرق خير الزرقا حاول تقديم المساعدة للفقراء، وتمنو مساعدة المحتاجين وتحقق الحلم بالفعل ومستمرون به وصفحاتهم عبر الفيس بوك وجروبات الخير بالزرقا ودمياط تدعو كافة المحتاجين بالتوجة الى تلاجة الخير للحصول على مايحتاجة من طعام بالمجان وفي المقابل دعوة المواطنين القادريين بالتبرع للثلاجة حتى يتم توزيع اكبر عدد من الوجبات على المحتاجين.





وقالت مى الحداد ،ضمن فريق خير الزرقا، إن الفكرة هى مساعدة المحتاجين وبالفعل شارك مجموعة منالشباب والاهالى فى شراء الثلاجة ووضع بعض الطعام فيها، ونجحت الفكرة وانتشرت والان تقدم عشرات الوجبات يوميا.





مناشدة الاسر القادرة بالمساهمه لتوفير اكبر عدد من الوجبات على الاسر المحتاجة بالزرقا وقراها.







