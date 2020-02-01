الاتحاد الدولي يمنع ارتداء هذه الأحذية الرياضية ..فيديو

عرضت فضائية "الآن"، تقريرًا مصورًا عن تفاصيل منع الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ارتداء الأحذية الرياضية عالية التقنية.





وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيحظر مؤقتًا استخدام الأحذية الرياضية ذات التقنيات الحديثة، وسيطبق الحظر من 31 يناير وحتى نهاية أولمبياد طوكيو 2020.





وأظهرت دراسة إحصائية، أن استخدام الأحذية المطورة من شركة نايك Vaporfly من قبل الرياضيين، أعطت أصحابها ميزة غير عادلة في سباقات الجري، إذ زادت سرعتهم 4% مقارنة بسرعتهم مع استخدام الأحذية الأخرى.





يذكر أن العداء الكيني إيليود كيبتشوجي نجح باستخدام هذه الأحذية ذات التقنية المطورة في تحقيق الرقم القياسي العالمي في إنهاء "ماراثون ما دون الساعتين" بعد أن قطع مسافة 42 كيلومترا خلال ساعة واحدة و59.40 دقيقة، في فيينا، في أكتوبر العام الماضي.





ولفتت الصحيفة إلى أنه ربما بموجب القواعد الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيطلب من مصممي الأحذية تقديم نماذج أولية لمنتجاتها المطورة المخصصة لخوض المسابقات الدولية في ألعاب القوى من أجل الحصول على موافقة الاتحاد.





لكن الاتحاد الدولي لألعاب القوى لم يعترف رسميا بنتائج هذا الماراثون، كونه ليس منافسة حرة ومفتوحة كما يتم خلاله الاستعانة بمحددي سرعة.