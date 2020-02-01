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محافظات

كل ما تريد معرفته عن مشروع تسمين البتلو بالشرقية..شروط وتفاصيل

السبت 01/فبراير/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مشروع إحياء البتلو من المشاريع القومية التي تساهم في خفض أسعار اللحوم لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار وتلبية الاحتياجات من اللحوم الحمراء وذلك في إطار خطة الدولة للاهتمام بتنمية وزيادة الثروة الحيوانية.


وأضاف المحافظ إلى ان الهدف من إحياء  مشروع  البتلو الوصول لصغار المربين وشباب الخريجين والمرأة المعيلة بمنحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس واعلاف التغذية بفائدة مخفضة تصل إلى 5% لإقامة مشروعات حيوانية وخلق فرص عمل حقيقية وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.


وجّه المحافظ وكيلي وزارتي الزراعة والطب البيطرى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحياء وتطوير مشروع البتلو بالمحافظة وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة، بالإضافة الي تقديم الإرشادات الفنية لطرق التغذية والرعاية.


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من جانبه أكد المهندس علاء عفيفي، مدير مديرية الزراعة بالشرقية، أن مشروع إحياء مشروع  البتلو يساهم في سد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار ويخدم صغار المربين والخريجين والمرأة الريفية والشركات من خلال منح قروض بنسبة فائدة 5 % متناقصة بواقع مبلغ خمسة عشر ألفًا لشراء الرأس الواحدة وخمسة آلاف جنيه تغذية، مشيرًا إلى أنه تتم معاينة الطلبات من خلال لجنة ثلاثية من البنك الزراعي المصري – الطب البيطري – مديرية الزراعة بمراكز وقرى المحافظة طبقا للاشتراطات التي وضعتها وزارة الزراعة.


أوضح وكيل وزارة الزراعة ان العجلات المحسنة التي ستأتي من الخارج دورتها تسمينيًا 6 أشهر بفائدة 2.5% ويتم التمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة عائد 5% سنويًا  بحد أقصى 50 رأسا مع امكانية التأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بشرط توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين لأكثر من عشرة رؤوس.

 

وأضاف وكيل وزارة الزراعة قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتوفير عجول لحم مستوردة خليط بأوزان من 250 – 300 كجم، والتى تخضع لإجراءات الحجر البيطرى عليها شاملة التحصينات اللازمة.


يُذكر أن شروط التقدم للحصول قرض مشروع البتلو :

التقدم بطلب إلى قطاع الانتاج الحيواني بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة المختصة.

صورة بطاقة الرقم القومى لطالب التمويل وكذا الضامن إن وجد.

صورة المؤهل الدراسى بالنسبة لشباب الخريجين بعد الإطلاع على أصل الشهادة.

 إجادة القراءة والكتابة بالنسبة لصغار المربين من الجنسين أو وجود أحد الورثة مع المستفيد فى حالة عدم إجادته للقراءة والكتابة.


يتم الرد على استفسارات المتقدمين للحصول علي قرض مشروع البتلو من خلال الإدارات الزراعية وفروع البنك الزراعي بمراكز ومدن المحافظة.

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