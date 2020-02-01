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مرأة

أخطر مشاكل المتزوجين .. أعراض دالة على إصابتك بتسمم الحمل

السبت 01/فبراير/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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ريهام قدري

قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن هناك العديد من المشاكل الصحية التي يمكن أن تواجه المرأة خلال فترة الحمل، ويعد تسمم الحمل أخطر هذه المشاكل والتي يتم تشخيصها بإجراء تحاليل الدم، وتحليل البول لوظائف الكبد والكلى والتحقق من وجود البروتين.


وأوضح الدكتور أحمد عاصم أن تسمم الحمل يشير إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة البروتين في البول، وعادة ما تواجه الحامل هذه المشكلة خلال النصف الثاني من الحمل، حيث تظهر بعض العلامات الدالة على الإصابة بتسمم الحمل مثل، انتفاخ الوجه وتورم في اليدين أو القدمين، الشعور بصداع مستمر واضطرابات في الرؤية، زيادة الوزن بشكل ملحوظ، صعوبة في التبول، ضيق التنفس وفقدان الوعي، وغيرها من علامات أخرى تستدعي تشخيص عاجل .


وأضاف الدكتور أحمد عاصم أن تسمم الحمل قد يحدث نتيجة وجود بعض السموم في دم الأم، أو عندما يكون هناك مشكلة متعلقة بالمشيمة، وهى الجزء الذى يربط بين امداد الدم من الأم إلى الجنين، مشيرا إلى وجود بعض العوامل التي ترفع احتمالية الإصابة بهذه الحالة مثل، وجود تاريخ مرضي سابق بتسمم الحمل للأم أو العائلة، وتزيد نسبة الإصابة أيضا إذا كان عمر الأم أقل من 20 سنة أو أكبر من 40، وكذلك مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، والحمل في أجنة متعددة كلها عوامل خطر للإصابة بتسمم الحمل.


وشدد الدكتور أحمد عاصم على ضرورة توخي الحذر عند ظهور أحد علامات الإصابة بتسمم الحمل أو ظهور أعراض غريبة على المرأة الحامل فعندها ينبغي التوجه إلى الطبيب بأقصى سرعة، وفي حال عدم الشعور بأي أعراض غريبة أيضا ينبغي المتابعة الدورية المستمرة طوال شهور الحمل وحتى موعد الولادة للاطمئنان على صحة الأم وجنينها.
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