مستشار مفتي روسيا الاتحادية: نؤمن بوسطية الأزهر.. والدين لا يؤخذ إلا من المنبع

قال أصلان محمد آل جدغف، مستشار مفتي جمهورية قبردينا بلقاريا بروسيا الاتحادية، إن قضية التجديد في الفكر الإسلامي مهمة جدًا، ولابد من دراستها من جميع النواحي، مشيرًا إلى خطأ من يزعم أن الشريعة لا تجديد فيها.





وأضاف « جدغف» في تصريح خاص لـ « صدى البلد» أن الشريعة بها ما هو ثابت وهذا لا ينبغي المساس به، وفيه ما هو قابل للتجديد وهذا يتغير لمواكبة العصر الحالي.





ونوه خلال حديثه لـ "صدي البلد"، بأهمية نبذ الفكر المتطرف؛ حتى يعيش العالم أجمع في سلام واستقرار وازدهار ومواكبة لمستجدات العصر.





وأوضح أن من أهم سبل التصدى لأي فكر متطرف هو بيان حقيقة هذا الدين الحنيف ونشر صورته الصحيحة، مبينًا: تقع مسؤوليته على علماء الأمة جميعًا.



