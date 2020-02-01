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ديني

مستشار مفتي روسيا الاتحادية: نؤمن بوسطية الأزهر.. والدين لا يؤخذ إلا من المنبع

السبت 01/فبراير/2020 - 04:04 م
أصلان محمد آل جدغف،
أصلان محمد آل جدغف، مستشار مفتي جمهورية قبردينا بلقاريا
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يارا زكريا

قال أصلان محمد آل جدغف، مستشار مفتي جمهورية قبردينا بلقاريا بروسيا الاتحادية، إن قضية التجديد في الفكر الإسلامي مهمة جدًا، ولابد من دراستها من جميع النواحي، مشيرًا إلى خطأ من يزعم أن الشريعة لا تجديد فيها.


وأضاف « جدغف» في تصريح خاص لـ « صدى البلد» أن الشريعة بها ما هو ثابت وهذا لا ينبغي المساس به، وفيه ما هو قابل للتجديد وهذا يتغير لمواكبة  العصر الحالي.


ونوه خلال حديثه لـ "صدي البلد"، بأهمية نبذ الفكر المتطرف؛ حتى  يعيش العالم أجمع في سلام واستقرار وازدهار ومواكبة لمستجدات العصر.


وأوضح أن من أهم سبل التصدى لأي فكر متطرف هو بيان حقيقة هذا الدين الحنيف ونشر صورته الصحيحة، مبينًا: تقع مسؤوليته على علماء الأمة جميعًا.


وتابع: الدين لا يؤخذ إلا من المنبع ونؤمن بوسطية الأزهر وسماحة منهجه؛ وهذا ما نلمسه من الإطلاع على كتب الأزهر الشريف ودراسة طلابنا به.

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