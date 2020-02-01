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محافظات

بشرى لـ العاملين بالشرقية.. رحلات عمرة مجانية وأخرى مخفضة.. اعرف الشروط والتفاصيل

السبت 01/فبراير/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قرّر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للعام الثاني على التوالي منح 20 عمرة شاملة التكاليف للعاملين في الديوان ومجالس المدن والمديريات وتوابعهم وذلك طبقًا لمجموعة من القواعد والشروط المحددة، كما قرر المحافظ منح 20 عمرة بتخفيض 50 %.


وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية يوم السبت القادم  8 / 2 /2020 م وذلك بقاعة قصر ثقافة الزقازيق، وعلى من يرغب من العاملين التقدم بطلب لمجلس المدينة التابع له أو إدارة الموارد البشرية قسم التعيينات بالديوان العام.

 

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وأشار المحافظ إلى أنه على من يرغب التقدم يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 40 عامًا للرجال و45 عامًا للنساء ولا يجوز التقديم إلا في نظام واحد (العمرة المجانية – العمرة مساهمه  50% ) وأن يكون لديه جواز سفر صالح لمدة عام على الأقل.


وأضاف المحافظ إلى أنه يتم تقديم شهادة صحية مرفق معها (إيصال الدفع الأحمر) وتصريح السفر مسئولية المعتمر ويتم تسليم جواز السفر + 3 صور شخصية 4*6 خلفية بيضاء + الشهادة الصحية في موعد غايته الخميس 13 / 2 /2020 وفي حالة تأخر تسليم الجوازات المطلوبة والدفعه 50% عن الموعد المحدد يتم إختيار الإحتياطي دون الرجوع لمن وقعت عليه القرعة للاستفسار يرجى التواصل على الرقم (01280162728) بالديوان العام.


أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لن تتوانى لحظة في تقديم كافة أوجه الدعمين المادي والمعنوي للعاملين بمجالس المدن والديوان العام لتحفيزهم على تحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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