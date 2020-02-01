لأول مرة .. شاشة إلكترونية بسوق السمك لتلقى مشكلات المواطنين ببورسعيد.. شاهد

أجرى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، جولة ميدانية داخل سوق الأسماك الجديد بحى العرب ، للتعرف على سير العمل داخل السوق ومستوى تقديم الخدمة للمواطن .
وخلال جولته ، قام المحافظ بتجربة الشاشة الإلكترونية الجديدة بسوق السمك الخاصة بتلقى مشكلات المواطنين ، وكذلك المرور على محلات السوق والتعرف على الأسعار للأنواع المختلفة للأسماك .
والتقى المحافظ خلال جولته ، بالمواطنين الموجودة داخل السوق ، وحرص على الاستماع لآرائهم عن تجربة السوق الحضارية المتميزة على أرض بورسعيد ، وأشاد المواطنين المتواجدين بالمستوى الحضارى لسوق الأسماك الذى يتناسب مع طبيعة بورسعيد الساحلية ويعكس صورة حضارية للمحافظة فى كافة المجالات .
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وكذلك التقى بمواطنين من المحافظات المجاورة لبورسعيد والذين أكدوا على سعادتهم بتواجدهم فى سوق الاسماك ببورسعيد المتميز ، متمنين ان يتم تطبيق هذه التجربة فى محافظتهم .
وأكد محافظ بورسعيد أن سوق الأسماك الجديد يأتى ضمن سلسلة من المشروعات الخدمية المقامة على أعلى مستوى فى المحافظة تزامنا مع تحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد ، واضاف أنه سيتم العمل حاليا فى انشاء سوق الخضروات والفاكهة الجديد المقابل لسوق الأسماك وذلك فى إطار تحقيق الارتقاء بالمشروعات الخدمية التى تمس الجماهير بما يوفر لهم كافة سبل الراحة .