لأول مرة .. شاشة إلكترونية بسوق السمك لتلقى مشكلات المواطنين ببورسعيد.. شاهد

أجرى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، جولة ميدانية داخل سوق الأسماك الجديد بحى العرب ، للتعرف على سير العمل داخل السوق ومستوى تقديم الخدمة للمواطن .





وخلال جولته ، قام المحافظ بتجربة الشاشة الإلكترونية الجديدة بسوق السمك الخاصة بتلقى مشكلات المواطنين ، وكذلك المرور على محلات السوق والتعرف على الأسعار للأنواع المختلفة للأسماك .





والتقى المحافظ خلال جولته ، بالمواطنين الموجودة داخل السوق ، وحرص على الاستماع لآرائهم عن تجربة السوق الحضارية المتميزة على أرض بورسعيد ، وأشاد المواطنين المتواجدين بالمستوى الحضارى لسوق الأسماك الذى يتناسب مع طبيعة بورسعيد الساحلية ويعكس صورة حضارية للمحافظة فى كافة المجالات .





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وكذلك التقى بمواطنين من المحافظات المجاورة لبورسعيد والذين أكدوا على سعادتهم بتواجدهم فى سوق الاسماك ببورسعيد المتميز ، متمنين ان يتم تطبيق هذه التجربة فى محافظتهم .



