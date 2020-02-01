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محافظات

لأول مرة .. شاشة إلكترونية بسوق السمك لتلقى مشكلات المواطنين ببورسعيد.. شاهد

السبت 01/فبراير/2020 - 07:39 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أجرى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، جولة ميدانية داخل سوق الأسماك الجديد  بحى العرب ، للتعرف على سير العمل داخل السوق ومستوى تقديم الخدمة للمواطن .

وخلال جولته ، قام المحافظ بتجربة الشاشة الإلكترونية الجديدة بسوق السمك الخاصة بتلقى مشكلات المواطنين ، وكذلك المرور على محلات السوق والتعرف على الأسعار للأنواع المختلفة للأسماك .

والتقى المحافظ خلال جولته ، بالمواطنين الموجودة داخل السوق ، وحرص على الاستماع لآرائهم عن تجربة السوق الحضارية المتميزة على أرض بورسعيد ، وأشاد المواطنين المتواجدين بالمستوى الحضارى لسوق الأسماك الذى يتناسب مع طبيعة بورسعيد الساحلية ويعكس صورة حضارية للمحافظة فى كافة المجالات .

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وكذلك التقى بمواطنين من المحافظات المجاورة لبورسعيد والذين أكدوا على سعادتهم بتواجدهم فى سوق الاسماك ببورسعيد المتميز ، متمنين ان يتم تطبيق هذه التجربة فى محافظتهم .

وأكد محافظ بورسعيد أن سوق الأسماك الجديد يأتى ضمن سلسلة من المشروعات الخدمية المقامة على أعلى مستوى فى المحافظة تزامنا مع تحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد ، واضاف أنه سيتم العمل حاليا فى انشاء سوق الخضروات والفاكهة الجديد المقابل لسوق الأسماك وذلك فى إطار تحقيق الارتقاء بالمشروعات الخدمية التى تمس الجماهير بما يوفر لهم كافة سبل الراحة .
لأول مرة .. شاشة إلكترونية بسوق السمك لتلقى مشكلات المواطنين ببورسعيد.. شاهد
لأول مرة .. شاشة إلكترونية بسوق السمك لتلقى مشكلات المواطنين ببورسعيد.. شاهد
لأول مرة .. شاشة إلكترونية بسوق السمك لتلقى مشكلات المواطنين ببورسعيد.. شاهد
لأول مرة .. شاشة إلكترونية بسوق السمك لتلقى مشكلات المواطنين ببورسعيد.. شاهد
لأول مرة .. شاشة إلكترونية بسوق السمك لتلقى مشكلات المواطنين ببورسعيد.. شاهد
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