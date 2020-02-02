بيان عاجل أمام البرلمان لتوفير أدوية ضمور العضلات للأطفال

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنها ستتقدم ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن توفير أدوية للأطفال المصابين بضمور وتراخى العضلات.





وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك حالات كثيرة من الأطفال فى عمر 6 شهور و 4 سنوات تصاب بضمور العضلات ، ولكنها لا تجد أى أدوية لعلاجهم ، مما يحرمهم من العلاج ، مؤكدا أن هذا الدواء يصيب ممن ليس لديهم مناعة.





وأوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن دواء ضمور العضلات يعتبر غالى جاد ، كما أنه غير موجود إلا فى الإمارات والدول الأوروبية ، هذا بالإضافة إلى عدم توافره فى التأمين الصحى ، حيث ان وزارة الصحة لم توقع بروتوكول تعاون مع أى دولة لتوفير هذا الدواء.



