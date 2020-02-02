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برلمان

بيان عاجل أمام البرلمان لتوفير أدوية ضمور العضلات للأطفال

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنها ستتقدم ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن توفير أدوية للأطفال المصابين بضمور وتراخى العضلات.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك حالات كثيرة من الأطفال فى عمر 6 شهور و 4 سنوات تصاب بضمور العضلات ، ولكنها لا تجد أى أدوية لعلاجهم ، مما يحرمهم من العلاج ، مؤكدا أن هذا الدواء يصيب ممن ليس لديهم مناعة.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن دواء ضمور العضلات يعتبر غالى جاد ، كما أنه غير موجود إلا فى الإمارات والدول الأوروبية ، هذا بالإضافة إلى عدم توافره فى التأمين الصحى ، حيث ان وزارة الصحة لم توقع بروتوكول تعاون مع أى دولة لتوفير هذا الدواء.

وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء الماضي، لجلسة 9 فبراير المقبل.

وشهدت الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، مواجهة وزير التنمية المحلية، بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الإهمال فى المحليات.
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