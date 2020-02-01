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رياضة

مجموعة الزمالك.. التعادل 1 - 1 يحسم الشوط الأول من مباراة مازيمبي وزيسكو

السبت 01/فبراير/2020 - 03:57 م
فريق مازيمبي
فريق مازيمبي
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محمد السعيد
حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي، بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم مازيمبي الكونغولي عن طريق نجمه جاكسون موليكا في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 34، نجح زيسكو في إدارة هدف التعادل سريعا عن طريق لاعبه كلاينجو.

وكان مازيمبي حجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، كمتصدر للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، بينما صعد الزمالك كوصيف.

ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، ويحل الزمالك ثانيا بـ 8 نقاط، وزيسكو ثالثا بـ 3 نقاط، بفارق الأهداف عن أول أغسطس صاحب المركز الرابع.
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