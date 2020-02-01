محافظ بورسعيد: مصنع بيراميدز صرح صناعي متميز

استكمل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ،جولاته التفقديه اليوم السبت ، داخل مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، للوقوف على آخر تطورات الأعمال التجهيزية داخل المصنع ، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية ، و رئيس مجلس إدارة المصنع .





وتفقد اللواء عادل الغضبان ، أقسام المصنع الداخلية ، وكذلك المبنى الإدارى، واستمع اللواء عادل الغضبان لشرح موجز عن التجهيزات والمعدات الموجودة وكذلك خطوط الإنتاج ومدى جاهزيتها للعمل والذي من المقرر افتتاح المرحلة الأولي منه الشهر القادم ، وتعرف على كافة الخطوط العريضة فيما يتعلق بالإنتاج والتشغيل داخل المصنع .





أشاد اللواء عادل الغضبان بمستوى تنفيذ المصنع والذى يعتبر على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية ، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله ، والمقام على مقاييس عالمية ، مشيرا أن حجم الأعمال الذى تم انجازها بالمصنع تمت فى اقل من عامين ، وذلك فى إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التي تشهدها المحافظة بما يضع بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية .





يذكر أن مصنع ببراميدز لإنتاج إطارات السيارات يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويبدأ إنتاجه خلال الشهر القادم ، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثدر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا ووصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة.



