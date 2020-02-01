بعد توجيه مدبولي بإعداد تقرير بحالة المصانع المغلقة بدمياط.. نواب: لابد من النهوض بصناعة الاثاث.. وتوجه حكومي بتجديد محالج الأقطان

برلماني:

الدولة لديها الإرادة الحقيقية لإعادة فتح المصانع المغلقة مرة أخرى

نائب يطالب وزير قطاع الأعمال بسرعة إعادة فتح المصانع المغلقة فى دمياط

نائبة تكشف إمكانية تطوير غزل دمياط ومصنع ادفينا للأغذية





أشاد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان بما أعلن عنه رئيس الوزراء خلال لقاؤه بنواب دمياط بشأن تطوير المصانع المغلقة فى دمياط ، حيث اكدوا أن المصانع التى لديها القدرة على العودة مرة اخرى، ستقوم الدولة بتمويلها لإعادة فتحها مرة اخرى ، أما المصانع التى تحللت فلن تكون هناك أى جدوى لتمويلها ، كما أشاروا إلى ضرورة التركيز على النهوض بصناعة الأثاث فى دمياط ، بحيث يكون هناك نوعية كبيرة فيها ، خاصة وأننا لدينا مدينة الأثاث الجديدة فى دمياط.





فى البداية قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن الدولة لديها الإرادة الحقيقية لإعادة فتح المصانع المغلقة مرة اخرى ، مشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال سبق وأن أعلنت أن هناك مصانع مغلقة من الممكن إعادة فتحها مرة أخرى، وهناك مصانع ماتت.





وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المصانع التى لديها القدرة على العودة مرة اخرى، ستقوم الدولة بتمويلها لإعادة فتحها مرة اخرى ، أما المصانع التى تحللت فلن تكون هناك أى جدوى لتمويلها.





وطالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة التركيز على النهوض بصناعة الأثاث فى دمياط ، بحيث يكون هناك نوعية كبيرة فيها ، خاصة وأننا لدينا مدينة الأثاث الجديدة فى دمياط.