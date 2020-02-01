بعد توجيه مدبولي بإعداد تقرير بحالة المصانع المغلقة بدمياط.. نواب: لابد من النهوض بصناعة الاثاث.. وتوجه حكومي بتجديد محالج الأقطان

برلماني:
الدولة لديها الإرادة الحقيقية لإعادة فتح المصانع المغلقة مرة أخرى
نائب يطالب وزير قطاع الأعمال بسرعة إعادة فتح المصانع المغلقة فى دمياط
نائبة تكشف إمكانية تطوير غزل دمياط ومصنع ادفينا للأغذية
أشاد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان بما أعلن عنه رئيس الوزراء خلال لقاؤه بنواب دمياط بشأن تطوير المصانع المغلقة فى دمياط ، حيث اكدوا أن المصانع التى لديها القدرة على العودة مرة اخرى، ستقوم الدولة بتمويلها لإعادة فتحها مرة اخرى ، أما المصانع التى تحللت فلن تكون هناك أى جدوى لتمويلها ، كما أشاروا إلى ضرورة التركيز على النهوض بصناعة الأثاث فى دمياط ، بحيث يكون هناك نوعية كبيرة فيها ، خاصة وأننا لدينا مدينة الأثاث الجديدة فى دمياط.
فى البداية قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن الدولة لديها الإرادة الحقيقية لإعادة فتح المصانع المغلقة مرة اخرى ، مشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال سبق وأن أعلنت أن هناك مصانع مغلقة من الممكن إعادة فتحها مرة أخرى، وهناك مصانع ماتت.
وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المصانع التى لديها القدرة على العودة مرة اخرى، ستقوم الدولة بتمويلها لإعادة فتحها مرة اخرى ، أما المصانع التى تحللت فلن تكون هناك أى جدوى لتمويلها.
وطالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة التركيز على النهوض بصناعة الأثاث فى دمياط ، بحيث يكون هناك نوعية كبيرة فيها ، خاصة وأننا لدينا مدينة الأثاث الجديدة فى دمياط.
وقال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن نواب دمياط اثاروا خلال إجتماعهم فى لجنة الصناعة بالبرلمان أزمة المصانع المغلقة فى محافظة دمياط.
وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصنع ادفينا كان يغطى إحتياجات دمياط ، إلا أنه تم إغلاقه ، حيث مثل ذلك خسارة كبيرة ، وبالتالى فإعادة فتح هذا المصنع مرة اخرى مطلوب.
وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الصناعة تعتبر قاطرة التنمية ، وبالتالى فإننا نؤيد عودة المصانع المغلقة ، مشيرا إلى أن هناك مبادرات من البنك المركزى لدعم قطاع الصناعة.
وأوضح أن هذه المصانع المغلقة ستتبع قطاع الأعمال العام ، مطالبا من وزير قطاع الأعمال العام بسرعة تنفيذ خطة الوزارة لحل ازمة المصانع المغلقة ، خاصه فى ظل توجه من الحكومة بتجديد محالج الأقطان ونقل مصانع الغزل والنسيج فى كفر الدوار وحلوان والمحلة ، حتى تكون مصانع متكاملة من القطن حتى المنتج النهائى.
وقالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مصنع غزل دمياط ضمن خطة تطوير المصانع المغلقة التى أعلن عنها وزير قطاع الأعمال ، مشيرا إلى أن مصنع غزل دمياط به مساحات كبيرة من الممكن استغلالها.
وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من الممكن استغلال جزء من الأرض كاستثمار من خلال أخذ جزء منها لعمله مخازن ومعارض ، مؤكدة أننا نحتاج إلى 148 مليار جنيه لتطوير الغزل النسيج.
كما أوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مصنع ادفينا للأغذية يحتاج إلى التطوير ايضا ، حيث يتبع وزارة التموين ، ويفتح لمدة يوم فى الشهر ثم يغلق باقى الشهر ، مشيرة إلى أنه تم رصد مليون ونصف مليون جنيه من وزارة التخطيط لتطوير مصنع ادفينا منذ عامين ، إلا انه لم يتم تطويره حتى الان.
وقالت اننا فى حاجة إلى تطوير خط انتاج مصانع ادفينا للأغذية وتطوير الماكينات القديمة ، خاصة وانها لا تصلح ، فى ظل أننا بلد زراعية و صناعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استأنف سلسلة لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، بلقاء نواب محافظة دمياط، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.
واستعرض نواب دمياط المشكلات التي تواجه المحافظة من رصف والأوضاع الصحية و الصناعية.
وفي الوقت نفسه، قدم النواب عدة مقترحات من جانبهم لرئيس الوزراء للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة.
وعقب استماعه لكافة الموضوعات التي طرحها نواب محافظة دمياط، ومقترحاتهم قال رئيس الوزراء إنه فيما يتعلق بملف مصنع الغزل والنسيج بالمحافظة، فإنه يأتي ضمن مشروعات التطوير الخاصة بشركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، والتى ينفذها حاليا وزير قطاع الأعمال العام وطالب بعرض موقف مصنع دمياط عليه في أقرب وقت.
وفي ذات الوقت، كلّف رئيس الوزراء وزير التموين والتجارة الداخلية بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء، فيما يخص موقف وحالة مصنع إدفينا بدمياط.