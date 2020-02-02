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اقتصاد

توقف المفاوضات على قرض مليار دولار لقطاع الصرف الصحى من الصين

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:02 ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
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آمنة عبدالعظيم
كشفت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة عن توقف المفاوضات حول قرض المخصص لاستكمال بعض مشروعات الصرف الصحى بالصعيد بقيمة مليار دولار مع الحكومة الصينية.


وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الجانب الصيني طلب شروط مبالغ فيها للقرض من بينها معدل فائدة أكبر من المعتاد فى القروض الدولية.للخدمات والمنح، كما أن مدة السداد التى تفاوضت حولها محدودة وهو ما لا يتناسب مع توجه الدولة لقبول القروض طويلة المدى لقطاع الخدمات والمرافق نظرا لأن استكمال المشروعات يستغرق فترات تصل إلى 5 سنوات تقريبا.


وتابعت، أن الصين كذلك اشترطت قيام شركات مقاولات صينية بتنفيذ أجزاء أكبر من المشروعات مما يعني تقليل استفادة قطاع المقاولات المصرى من حجم الأعمال المتوقع أن يتم فتحها بسبب دخول هذا القرض للسوق المصرى.


يذكر أن مصر حصلت على قرضين بقيمة 1.15 مليار دولار من البنك الدولى لنفس القطاع لمشروعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحب بعدد من محافظات الدلتا، وكذا قرض بقينة 213 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروعات المياه والصرف المرتبطة بعملية تطهير مصرف كيتشنر.
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