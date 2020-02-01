ممدوح يستغيث بمجلس الوزراء: أعاني من ضمور العضلات ولا أقدر على العمل

أرسل الشاب ممدوح اسعد الدسوقى أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى بشكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يستغيث فيها بمسئولى وزارة الصحة ورئاسة الوزراء من ضمور العضلات العجز التام عن الحركة، حيث أوضح ممدوح وهو أحد سكان مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية و البالغ من العمر 21 سنة أنه عاجز تماما عن الحركة ومريض بمرض ضمور العضلات ولا يستطيع العمل نهائيا و ليس لديه أي دخل نهائيا ، و انه قد تقدم لطلب معاش تكافل و كرامة من اكثر من سنة ونصف ولم يحصل عليه حتى الآن





ويناشد ممدوح وزارة التضامن الاجتماعى و رئاسة الوزراء بسرعة حل الموقف لتدهور حالته الصحية موضحا رقما للتواصل معه و هو 01091208799 .



