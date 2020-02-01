نشرة الرياضة.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تهديد لاعبى الزمالك بالقتل.. طلب جديد من الهلال لـ كاف والجماهير

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على صباح اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي.



أكدت فاطمة الصادق المنسقة الإعلامية لنادى الهلال السوداني، أن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أشرف الكاردينال جدد التحفظ على المغربي رضوان جيد، حكم مباراة الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم، السبت.





توج الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بكأس خادم الحرمين الشريفين في سباق الفرسان الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالممكلة العربية السعودية للموسم الثاني على التوالي.





وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك منذ قليل،إلى ملعب ١١ نوفمبر بأنجولا استعدادا لمواجهة أول أغسطس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، وإمكانية رحيله عن الريدز نهاية الموسم الجاري.





يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا في الحادية عشر ظهر بعد غد الإثنين بمقر النادي.





كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم، السبت، أن نادي اتحاد جدة السعودي، ضحى بلاعبه البرازيلي جوناس دي سوزا من قائمة الـ30 لاعبًا، لتتمكن من قيد الإيفواري ويلفريد بوني المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق.





قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة دور الـ 16 لبطولة كأس مصر خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير المقبل.





أحيا النادي الأهلي الذكرى الثامنة لرحيل 72 من مشجعى الفريق الأول لكرة القدم، عبر الحساب الرسمى للنادي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".









يعقد المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، اجتماعا مع الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لرجال اللعبة، ومعاونيه هانى الفخرانى وحسين زكى الذى حقق إنجازا كبيرا بالفوز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب منتخب تونس بعقر داره ووسط جماهيره والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 مباشرة، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة من أجل وضع خطة التجهيز للأولمبياد مبكرا.









كشف جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن الخطة الجديدة لتطوير الكرة والبنية التحتية في قارة أفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.













حين تشير عقارب الساعة إلى نحو التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسودان معًا، فإن جماهير القارة السمراء ومحبي القلعة الحمراء تتجه صوب إستاد الجوهرة الزرقاء؛ لمتابعة اللقاء الهام والحاسم والمصيري الذي يجمعه أشقاء النيل الأهلي والهلال في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال الأفريقي.













يشهد اليوم، السبت، 1-2-2020، إقامة العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة ريال وأتلتيكو في ديربي مدريد، والهلال السوداني والأهلي في ختام دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.













تتجه أنظار عشاق كرة القدم بالقارة السمراء اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساءً، نحو ملعب الجوهرة الزرقاء، لمتابعة قمة من العيار الثقيل، بين الهلال السوداني والأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



